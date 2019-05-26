17 مليار دولار تراجعا فى أرباح البورصات الخليجية

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.7 % في الربع الأول 2019 على أساس سنوي.



وأظهر تقرير شركة كامكو الكويتية «بنك استثمار»، الأحد 26 مايو، انخفاض أرباح الشركات الخليجية إلى 17 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2019، مقانرة مع 17،9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018.



وأشار التقرير إلى أن البورصات الخليجية، باستثناء سوقي الكويت ودبي، شهدت تراجعا بالأرباح المسجلة في الربع الأول 2019، فى حين شهدت بورصة البحرين أعلى معدل تراجع في الأرباح على أساس سنوي، بنسبة 20.8 %، بإجمالي أرباح 485.4 مليون دولار.



وأوضح التقرير أن الشركات السعودية والتى تشكل 36.9 % من إجمالي الأرباح الفصلية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية، احتلت المرتبة الثانية من حيث التراجع بالأرباح بنسبة 9.2 % بالربع الأول إلى 6.3 مليارات دولار.



وانخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال نفس الفترة بنسبة 2.6 % إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2018.



وسجلت بورصة قطر تراجعا بنسبة 4.1 % إلى 2.88 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي، كما انخفض إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.7 % إلى 421.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.



وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 6.6 % في الربع الأول إلى 1.67 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2018، كما سجلت شركات سوق دبي المالي ارتفاعا متواضعا بنسبة 1.4 % بالربع الأول إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.