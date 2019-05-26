حزب الأمة السوداني يرفض دعوات الإضراب بالبلاد

أعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي السوداني، برئاسة الصادق المهدي، رفض الإضراب المعلن من قبل بعض جهات المعارضة.



وقال حزب الأمة في بيان اليوم، إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها ويقرره إن لزم مجلس قيادي "الحرية والتغيير" المنتظر أن يقرر تكوينه اجتماع مكونات الحرية والتغيير يوم الإثنين ٢٧ مايو الجاري في دار الأمة حسب قرار اجتماع الخميس الماضي، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



ودعت بعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية في السودان إلى اضراب عام في ظل فشل التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على تفاصيل ترتيبات المرحلة الانتقالية وسط مطالبات من المعارضة بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري.