البورصة السعودية تتراجع تحت ضغط القطاع المالي

شهدت البورصة السعودية، هبوطا حادا اليوم الأحد تحت ضغط القطاع المالي والبتروكيماويات، بينما ارتفعت البورصة المصرية نتيجة مكاسب أسهم قيادية.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اثنين في المئة، مع تراجع سهم بنك ساب 3.5 %، وسهم مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 3.4 %، وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في البلاد 3.3%.



وهبط سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2%، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 2.4%.



وانخفض سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، الذي تم إدراجه في البورصة يوم الأربعاء، 4.8 % إلى 23.3 ريال (6.22 دولار)، من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريال.



وتراجع المؤشر السعودي 10% هذا الشهر، في موجة بيع حفزتها نزاعات تجارية عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية. ورغم ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعا سبعة في المئة منذ بداية العام، مدعوما بشكل رئيسي بتدفق أموال من الخارج إلى الأسهم السعودية.