وفد أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية تلتقي المجلس العسكري السوداني

زار وفد من أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية (السيسا) برئاسة ليكاندو بنديكت رئيس الدورة الحالية للسيسا ومدير جهاز الأمن الناميبي للسودان، اليوم الأحد، للإطلاع على آخر المستجدات التي تمر بها الخرطوم.



والتقى الوفد الأفريقي خلال الزيارة بالفريق أول ركن جمال الدين عمر عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



وتطرق اللقاء للأوضاع الراهنة في السودان وكيفية التحول والانتقال للمرحلة المقبلة بجانب الحوار الذي يجري بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" المعارضة.



كما اطمأن الوفد الأفريقي على مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وسير عملية التفاوض بين المجلس العسكري والمعارضة.



وبالتزامن مع ذلك يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، جولة بالمنطقة حيث زار أمس القاهرة، وأكد خلال الزيارة أن الخرطوم لن تقيم علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول مجلس التعاون الخليج العربية.



كما زار اليوم البرهان الإمارات ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.