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الأحد 26/مايو/2019 - 05:57 م

غدًا.. صرف شهر للصحفيين الجدد المقبولين في لجنة فبراير

غدًا.. صرف شهر للصحفيين
حمدين حجاج
dostor.org/2644291

قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقبولين في لجنة القيد الأخيرة غدا الإثنين بالزيادة الجديدة.

وأضاف المصدر، أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان أودع 600 ألف جنيه من موارد النقابة في الخزينة، تمهيدا لصرف شهر واحد من إجمالي 3 شهور مستحقة للصحفيين الجدد، مؤكدا أن باقي البدل المقدر بشهرين لن يتم صرفه إلا بعد إنهاء وزارة المالية الإجراءات الخاصة بتلك الأموال وتحويلها للنقابة.

وكان نقيب الصحفيين أعلن عبر صفحته الرسمية؛ بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صرف البدل بالزيادة المقررة للصحفيين خلال الأسبوع الجاري.

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