مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بتعليق علي محمد علي على تايم سبورت

يقدم الدستور مباريات النقل الحبي والبث المباشر لـ مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى تمام العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.





تستضيف قناة تايم سبورت حسن شحاتة، محمد أبوالعلا، أيمن يونس، عماد متعب، بالإضافة إلى جمال الغندور محللاً للفقرة التحكيمية فيما سيتولى التعليق حاتم بطيشة.





وتنقل مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري "الفضائي" المباراة عبر قناة HD1 بتعليق معلي علي محمد علي وجواد بده.





ولاستقبال قناة "تايم سبورت" الارضية يتم من خلال التردد الارضي UHF 32، وتشغيل بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر.





مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.











