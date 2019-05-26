إيران تنفي الحوار مع واشنطن وتعرض التعاون مع دول الخليج

نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، إجراء طهران أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مسقط اليوم الأحد، ضمن جولة خليجية بالمنطقة، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأكد عراقجي خلال اللقاء، دور السلام والأمن في منطقة الخليج العربي الاستراتيجية؛ محذرا من السياسات المخربة الأمريكية.



وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لإقامة علاقات متوازنة، بناءة وقائمة على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول في منطقة الخليج العربي.



واعتبر عراقجي، أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة؛ مشيرا إلى أن إنهاء الحظر وانتفاع جميع الدول الاقليمية من مصالح التعاون الاقتصادي يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.



من جانبه تطرق وزير الخارجية العماني إلى الظروف المتوترة في المنطقة؛ داعيا الاطراف جميعا إلى ضبط النفس.



وبالتزامن مع ذلك يجري وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف زيارة إلى العراق بحثا عن دعم في مواجهة التصعيد الأمريكي.