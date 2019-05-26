نهائي كاس الكونفيدرالية| بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم koralive | يلا شوت
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26-5-2019 مشاهدة مباراة الزمالكVs نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية
بي إن سبورت HD1 تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية والتى تقام على ستاد برج العرب .
نتيجة مباراة الذهاب : نهضة بركان (1-0) الزمالك.
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .