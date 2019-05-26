السعودية توقع اتفاقا مع اليمن لدعمها في مجال إعادة الإعمار

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، في مقر البرنامج بالرياض، اتفاقية تعاون مشتركة بين المملكة والحكومة اليمنية في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل اليمن.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين المملكة واليمن، وتعزيزًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ المشاريع التنموية والإعمارية في اليمن.



وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أُصدر بأمر سام من الملك سلمان بن عبدالعزيز في مايو 2018م، للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات (الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمبان ِ السكنية والحكومية).



من المقرر أن يكون للبرنامج مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف ومتابعة التنفيذ والتأكد من جودته، وقد بدا البرنامج بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثرا إيجابيا في تحسين الاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة وخلق فُرص العَمل.