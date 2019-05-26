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الأحد 26/مايو/2019 - 04:38 م

شعراوي: المنيا أكثر المحافظات المستفيدة من قروض التنمية

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2644223

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل حاليا على دعم وإقراض المشروعات الصغيرة بالمحافظات، لتوفير فرص عمل حقيقية.

وأضاف شعراوي، أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض حيث نفذت أكثر من 15 ألف مشروعًا بقروض 1،4 مليار جنيه ثم محافظة سوهاج 13 ألف مشروعًا بقروض 1،2 مليار جنيه ثم محافظة الشرقية 10 ألاف مشروع بقروض 1،1 مليار جنية ثم محافظة البحيرة 14 ألف مشروعًا بقروض حوالي مليار جنية، لافتًا الي أنه من أهم أهدف ( مشروعك ) هو دخول الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي عن طريق التوسع في المشروعات التي يتم الحصول عليها وفقًا لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تبدأ من ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بسعر الفائدة 5% سنويًا.

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