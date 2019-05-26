وزير التنمية: نريد توفير 37 ألف فرصة عمل بإجمالي 6 مليارات جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتشجيع الشباب والمرأة علي تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومي للتنمية المحلية والمجتمعية (مشروعك) وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة والمشاركة في عملية التنمية بالمحافظات.



وأضاف أن المستهدف من (مشروعك) خلال العام المالي الجديد 20192020 توفير 37 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات يتم تنفيذها بقروض تبلغ 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة (لمشروعك) بالمحافظات وزيادة الخدمات المقدمة في مقار (مشروعك) وتحسين مهارات العاملين وتدريبهم وتأهيليهم وإستحداث آليات جديدة للمتابعة.



وأوضح اللواء محمود شعراوي أن ( مشروعك) ساهم حتي الآن في توفير حوالي 123 ألف مشروع تم اقراضها بتكلفة حوالي 10،5 مليار جنية من خلال البنوك المشاركة في المشروع وهم (البنك الأهلي – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الإسكان والتعمير - البنك الزراعي المصري) وساهمت المشروعات في توفير حوالي 350 ألف فرصة عمل للشباب في جميع المحافظات، مشيرًا الي انه يتم إصدار رخصة تشغيل مؤقتة فورية للمشروع الذي يتم الموافقة عليه مدتها خمس سنوات.

