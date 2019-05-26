البحرين تدعو العرب والمسلمين إلى أن يضعوا ثقلهم خلف السعودية

دعا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، العرب والمسلمين إلى أن يضعوا ثقلهم خلف المملكة العربية السعودية خاصة في خضم التطورات المتسارعة والمستجدات والتحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.



وقال بن سلمان، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأحد، إن ا"لمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولي عهده هي عمود استقرار الأمة وأساس سلامها وأمنها، والمرتكز الذي تتكئ عليه الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة التحديات كافة، لافتا إلى أن ما يجري في المنطقة يبعث على القلق ويتطلب مزيدا من التشاور والتنسيق وأن الثقة عالية في قادة دول المنطقة لاحتواء المخاطر التي تلوح بالأفق".