انتحار عراقي بإلقاء قنبلة يدوية على نفسه في البصرة

ذكرت صحيفة «صوت العراق»، اليوم الأحد، أن عراقيا انتحر بتفجير قنيلة يدوية على نفسه أمام منزله في محافظة البصرة في العراق.



وقال مصدر أمني، أنه من المرجح أن يكون سبب الانتحار "خلاف عائلي".



وأوضح المصدر، أن قوة أمنية نقلت جثة الرجل الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الىفتح تحقيق في الحادث.



زيادة عدد حالات الانتحار في العراق أمر يستحق التوقف عنده، حيث شهدت البلاد في الاونة الاخيرة سلسلة غير متناهية من محاولات الانتحار فشل البعض منها بعد محاولات انقاذ من قبل ذويهم او الجهات المتخصصة.

