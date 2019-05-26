مدير الدفاع المدني يعلن من كركوك استنفار جهد الدفاع المدني

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الأحد، من محافظة كركوك، استنفار جهد الدفاع المدني لتدارك حوادث الحرائق.



وذكرت مديرية الدفاع المدني، أن وصول مدير عام الدفاع المدني إلى محافظة كركوك، جاء بهدف تأمين موسم الحصاد لمحصول الحنطة من خلال استنفار جهد الدفاع المدني ونشر فرق الاطفاء بالقرب من حقول الحنطة.



ونقلت المديرية عن "بوهان" أن نشر الفرق جاء لتدارك حوادث الحريق ان نشبت بعد موجة الحرائق الكبيرة التي ضربت عدد من المحافظات الشمالية وكذلك للوقوف على اسباب تكرار تلك الحوادث".

