متطرفو "الشباب" يشنون هجومًا مسلحًا على قاعدة عسكرية جنوبي الصومال

هاجم مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، اليوم الأحد، قاعدة عسكرية بمنطقة "بليس قوقاني" الواقعة في إقليم جوبا السفلي جنوبي الصومال.



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الهجوم أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار بين مسلحين "الشباب" وقوات حكومة إقليم "جوبا لاند" التي تلقى دعمًا من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الجانبين.



يذكر أن حركة "الشباب" المتطرفة تشن بشكل مستمر هجمات مسلحة تستهدف القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي بالصومال أو "أميصوم" في شتى أنحاء الصومال.