الكنيسة الأسقفية تشارك بتنظيم موائد رمضانية بالمحافظات

نظم شباب مشروع «معا من أجل تنمية مصر»، حفل إفطار رمضاني تحت رعاية الكنيسة الأسقفية ونيافة المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومؤسسة «مصر الخير»، وبحضور فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك في كل من منطقة نزلة الفلاحين، وعزبة زكريا، طحا بالمنيا، أيضا بأبو قرقاص البلد بالتعاون مع جمعية الصعيد المشاركة فى المشروع.



وصرح سليم واصف مدير المشروع، أن الشباب قاموا بدعوة المسئولين فى هذه المحافظات والمناطق للحضور، وقام الشباب بعرض الإنجازات التى تم تحقيقها منذ يناير الماضى والمبادرات المجتمعية التى سيقومون بتنفيذها لخير مجتمعاتهم االمحلية. وتم توزيع الجوائز على الشباب الذى شارك فى دورة رياضية رمضانية فى هذه المناطق.





كما اقيم افطار اخر للشباب بمدينة منوف بهدف التقارب وتأكيد التعايش المشترك بينهم وتعظيم دور العمل.

