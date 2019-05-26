الجزائر تنفي رسميا إمداد فرنسا مجانا بالغاز

نفت الجزائر، اليوم الأحد، رسميا الأخبار المتداولة حول تموين فرنسا بالغاز الجزائري مجانا.



وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن وزير الطاقة محمد عرقاب قدم تكذيبا رسميا حول الأخبار المتداولة المتعلقة بتموين فرنسا مجانا بالغاز الجزائري.



واعتبر محمد عرقاب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة هي محاولة بائسة لزرع الشك".



وأضاف "أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم وأعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد".



وتابع "لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا".



وكان رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فيلس، قد ذكر، قبل عدة أشهر، أن "سبب خلافاته مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2003، كان بسبب استفادة فرنسا من واردات من الغاز مجانا".



