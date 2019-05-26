إكسبرس: غموض سفينة خوفو يسيطر على الاحتفال بـ 65 عامًا على اكتشافها

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن احتفال محرك البحث الأمريكي الشهير "جوجل"، سلط الضوء على سفينة "خوفو" بعد مرور 65 عامًا على اكتشافه.



وتابعت أن سفينة خوفو تُعد أقدم سفينة في العالم، وتعرف باسم قارب الشمس، وتحرص الجهات المعنية في مصر على صيانتها بشكل دوري حتى وصلت لشكلها الحالي وهو جيد للغاية.



وأشارت إلى أنه تم العثور على السفنية مفككة، عبارة عن 1200 قطعة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن كيفية الحصول على خشب الأرز اللبناني الذي بنيت منه السفينة.



وأوضح أن احتفال جوجل بها أعاد للعلماء قصة غموض السبب الحقيقي وراء بنائها بهذا الشكل المتقن والغريب.



