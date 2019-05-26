تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية لـ 1 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



يُذكر أن المتهمين في هذه القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.