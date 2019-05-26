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الأحد 26/مايو/2019 - 04:18 م

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بـ "حادث الواحات" عسكريا لـ 2 يونيو

تأجيل محاكمة 43 متهمًا
عادل عبد العال
dostor.org/2644200

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، لجلسة 2 يونيو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

ويُذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.

وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.

باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

كشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي فى حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبى الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذسلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

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