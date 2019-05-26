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الأحد 26/مايو/2019 - 04:18 م

القبض على عصابة احترفت سرقة الدور السكنية شمال بغداد

القبض على عصابة احترفت
منار أحمد
dostor.org/2644199

القت مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص نفذت عمليات سرقة في قضاء الحسينية شمال العاصمة.

وقالت المديرية وفق السومرية نيوز: توفرت معلومات إلى مكتب مكافحة إجرام الزهور عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدور السكنية، وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص.

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كاميرات المراقبة تم إلقاء القبض عليهم وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في منطقة الحسينية.

وتابعت، أنه تم عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص وتم إيقافهم واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

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