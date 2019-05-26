الألمانية كيربر تودع بطولة "فرنسا المفتوحة" من الدور الأول

فشلت حملة أنجليك كيربر في إكمال ألقاب البطولات الأربع الكبرى سريعا بخروجها من الدور الأول في فرنسا المفتوحة اليوم الأحد لكن لا يمكن اعتبار هذا مفاجأة لأن المصنفة الأولى على العالم سابقا لعبت على الأرضية الأقل تفضيلا لديها.



وبإضافة مشكلة الكاحل إلى رصيدها المتواضع في الملاعب الرملية كانت هناك فرصة ضئيلة أمام المصنفة الخامسة عالميا للفوز بلقب البطولة التي لم تتخط فيها دور الثمانية في 11 مشاركة سابقة.

وشاركت كيربر في بطولتين فقط بالملاعب الرملية، في شتوتجارت ومدريد، قبل وصولها إلى باريس لكن إصابة اللاعبة الألمانية في الكاحل أجبرتها على الانسحاب من مدريد المفتوحة دون أن تسدد أي ضربة في مباراة الدور الثاني.



وقالت كيربر عقب الخسارة 6-4 و6-2 أمام الروسية الصاعدة أنستاسيا بوتابوفا في ملعب فيليب شاترييه "شهد العام الجاري فترات صعود وهبوط وخسرت هنا في الدور الأول. ماذا يمكنني أن أقول؟ "أنا محبطة بالتأكيد لكنني بذلت كل جهد ممكن في آخر أسبوعين لخوض اللقاء وأنا سعيدة بحالتي في الأيام الأخيرة لكن في النهاية لم أتدرب بجدية للمباراة".



ولم تؤمن كيربر، التي كانت ستصعد لصدارة التصنيف العالمي اذا فازت باللقب في ملعب سوزان لينجلن في باريس يوم الثامن من يونيو المقبل، بفرصها في الفوز.



وأقرت "في النهاية لم تكن لدي تطلعات كبيرة حقا في البطولة واعتقد أن شعوري قبل البطولة كان صحيحا".



ورغم فوزها بثلاثة ألقاب في الملاعب الرملية ضمن 12 لقبا لها لم تجد كيربر الأجواء التي تحبها في رولان جاروس.



وأضافت "المشكلة بالنسبة لي تكمن في التحركات والانزلاق والارتداد وكيفية ارتداد الكرة وكيفية اللعب على الرمل.



"إنها مختلفة عن الملاعب العشبية والصلبة لذا هناك تحديات كبيرة أمامي للصبر على الكرة والانطلاق نحوها".