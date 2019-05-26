إيبارشية "طهطا" تحتفل بعيد سيامة أسقفها الـ"39"

إحتفلت أمس ايبارشية طهطا وجهينه وتوابعهما بالعيد التاسع والثلاثين لسيامة الأنبا إشعياء مطران كرسي طهطا وجهينه وتوابعهما علي كرسي طهطا وجهينه وتوابعهما.



وقد قام نيافتة بصلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيدين العظيمين كيرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا وحضور مجمع كهنة الايبارشية والمكرسين والمرتلين والخدام والخادمات وأخوة المسيح وذو الإحتياجات الخاصة.



ويعد الأنبا إشعياء هو المطران الأول لإيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها حيث كانت إيبارشية واحدة ضمن مطرانية طما وأبوتيج وطهطا،وتم تقسيمها خلال عهد الراحل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ"117" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى إيبارشية أبوتيج الذي يرأسها الأنبا أندراوس وإيبارشية طما الذي ترأسها عقب التقسيم الراحل الأنبا فام، وعلى مطرانية طهطا وجهينة الأنبا إشعياء.



