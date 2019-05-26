الجزائر.. إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحكمة العليا

أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم أن النيابة العامة أحالت اليوم الأحد ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم.



وقال بيان صادر -عن مجلس قضاء الجزائر - إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 مايو 2019، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من:



عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق، وعمار تو وزير النقل الأسبق، وبوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، وكريم جودي وزير المالية الأسبق وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة الأسبق، وعمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، وعبد السلام بوشوراب وزير الصناعة الأسبق وعبد القادر زوخ والي الجزائر السابق، ومحمد جمال خنفار والي ولاية البيض الحالي.