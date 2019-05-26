"التعاون الاسلامى" تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية مواصلة الاتصالات بشكل منتظم من أجل زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة والولايات المتحدة.



ونوه العثيمين - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية،اليوم الأحد خلال لقائه بجدة ـ السفير الأمريكي لدى ( الرياض ) جون أبي زيد، وأعضاء الوفد المرافق له باهتمام المنظمة بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة.



وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن جانبه، أعرب السفير الأمريكى عن رغبته في تعميق العلاقات مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.