زيني حمامك بأرفف أنيقة (صور)

تقع الكثير من الفتايات في مأزق عند تجهيز حمام منزلهن، حول اختيار مكان مخصص لتخزين أدوات النظافة ومنتجات العناية بالجسم والبشرة، الأمر الذي يضطرها فيما بعد إلى رصها على حافة البانيو أو أعلى صندوق التواليت مما يقضي على المظهر الجمالي للحمام.



وتعد الرفوف من الأفكار المبتكرة التي تضيف لمسة عصرية وجمالية لديكورات الحمام الداخلية والتي تتوافر بالعديد من الأشكال لتتناسب مع كافة الأذواق، فمنها الأرفف المستطيلة والبيضاوية والمربعة والمثلثة، كما يوجد منها أشكال تثبت على جدار الحمام أو أرضيته.



واختلفت خامات الرفوف ما بين الزجاجية التي ينصح باختيارها في الحمامات الصغيرة، والخشبية التي تتماشى مع ديكورات الحمامات الكلاسيكية، والمعدنية أو الألوميتال التي تتناسق مع ديكورات الحمامات المودرن، أما الأرفف البلاستيكية فهي تتناسب مع جميع أنواع الحمامات.



ومن الممكن أن يضاف لها لمسة مثيرة وأنيقة من خلال إضافة بعض المزهريات الأنيقة أو تركيب إضاءة أعلاها بشكل خافت لمزيد من الأناقة والتميز