مجلس النواب البحريني يدين التفجير في مدينة ليون الفرنسية

أدانت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل بشدة الانفجار الذي وقع بأحد الشوارع في مدينة ليون ب‍الجمهورية الفرنسية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



وأكدت في برقية بعثتها لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون وإلى رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا الصديقة جيرار لارشيه وسفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين سيسيل لونجيه التضامن النيابي البحريني مع الجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتخريب، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم.