جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من تطهير حقل ألغام قرب موقع تعميد المسيح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد انتهاءه من تطهير أكبر حقل ألغام في المنطقة المحيطة بأحد أقدس الأماكن في الدين المسيحي، حيث يقع الحقل قرب ضفاف نهر الأردن.



والموقع الذي يقصده الزائرون، والمعروف باسم "قصر اليهود"، هو الجزء الغربي من الموقع الذي يُعتقد أنه تم فيه تعميد المسيح من جانب يوحنا المعمدان.



ويقع المكان شرقي الضفة الغربية، الخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتديرها الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، ووزارة السياحة الإسرائيلية.



وأعلن الجيش أن عملية تطهير الحقل تمت "في إطار خطة لتطوير موقع المعمودية من أجل السماح للمواطنين والسائحين بالزيارة والصلاة في أمان في الأماكن المقدسة في المنطقة".



وكان الموقع يخضع لسيطرة الأردن منذ عام 1948، عام الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، وحتى حرب عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وزرعت الألغام في المنطقة لتثبيت حدود الأمر الواقع مع المملكة.



وقال الكولونيل أودي تزور، قائد اللواء الذي قام بالعمل، "إزالة الألغام اليوم جزء من خطة لإعادة الأرض إلى الأديرة والكنائس، والسماح للجمهور بالتنقل بأمان على هذه الأرض التي يعود تاريخها لآلاف السنين".