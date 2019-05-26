الجيش اليمني يقتل 9 من عناصر ميليشيا الحوثي غرب محافظة تعز

قتل 9 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بنيران الجيش الوطني اليمني غرب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن مدفعية اللواء 17 مشاه استهدفت اليوم مركز القيادة للمليشيا الحوثية في تبة الزبية، غرب معسكر الدفاع الجوي، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر من المليشيات وإصابة آخرين".



وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة تدور في محيط تبة "المدرجات" و"القارع" وسط قصف مدفعي كثيف من قبل الجيش الوطني اليمني، مشيرا إلى أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.