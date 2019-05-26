زوجة فتحي عبدالوهاب تورط ياسر جلال بـ"لمس أكتاف"

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال والمذاع بشكل حصري عبر فضائية cbc، بظهور طليق "غادة" إيمان العاصي، بشكل مفاجئ أثناء وقوفها مع "أدهم" ياسر جلال، وذلك بعد اعتقادها أنه مات فور إشعال النيران بمنزله من قبل شقيقها "زيدان" محمد عز ورجاله.



‏وعلى الفور طلبت "غادة" إيمان العاصى، من شقيقها "حمزة" فتحى عبدالوهاب ‏أن تغادر المكان لذعرها الشديد بظهور طليقها، وفي الوقت نفسه حاولت "كاميليا" سمر مرسي زوجة "حمزة" استغلال الوضع والتقرب لـ"أدهم" وتشويه صورة "غادة" أمامه بعد ملاحظتها إعجابه بها، ولكن يبدو بأنها سوف تورطه بسبب إلحاحها وإصرارها لدخوله معها إلى منزلها في غياب زوجها.



وانتهت أحداث الحلقة بمفاجأة مثيرة وهي زيارة "سامر" أحمد كشك طليق "غادة" إيمان العاصي، لمنزل شقيقها "زيدان" محمد عز، ووجد زوجته "صدفة" هاجر الشرنوبي، وبدت عليه ملامح الانتقام من أسرة "زيدان" بسبب ما فعله به.