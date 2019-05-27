مجدى شطة يعلن عن حفل العيد فى الإسكندرية

رغم وجود حظر من محافظة الإسكندرية بعدم إقامة حفلات لمغني المهرجانات "حمو بيكا - مجدي شطة"؛ إلا أن المغني الشعبي مجدي شطة ضرب بتلك القرارات عرض الحائط، وأعلن من خلال فيديو قصير عن حفلة له على شاطئ النخيل بمنطقة العجمي بالإسكندرية.



وأعلن المغني الشعبي مجدي شطة، عن تنظيم حفل في عيد الفطر بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، برفقة مطرب المهرجانات خالد مايكل، وصاحب إحدى المقاهي بتلك المنطقة.



وعزم قاطني شاطئ النخيل على منع تلك الحفلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه، حيث أثار الفيديو غضب قاطني قرية شاطئ النخيل بالعجمي.



وقال مجدي إبراهيم، أحد قاطني شاطئ النخيل، إن الأهالي تطالب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بتفعيل القرار الخاص بغلق شاطئ النخيل وإزالة التعديات، وذلك بعد ما أعلن مجدي شطة عن إقامة حفل غنائي في عيد الفطر.



وأكد أسامة على، مدير عام المصايف والشواطئ بالمحافظة، أنه لا يوجد تصاريح خاصة بأي حفل بشاطئ النخيل ولم تقم الجمعية بإخطار الإدارة بهذا الأمر وفي حال مخالفة ذلك سيكون هناك إجراءات رادعة ضد الجمعية التي تدير الشاطئ.



من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم، مدير مدينة 6 أكتوبر التي تشرف على إدارة شاطئ النخيل، إنه لم يتم إخطار الإدارة بأي حفلات على الشاطئ أو تقديم طلب تصريح لتلك الحفلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها حال عدم وجود التصاريح اللازمة من إدارة الجمعية والجهات المختصة.



وكانت محافظة الإسكندرية قد حذرت المصطافين من النزول إلى شاطئ النخيل لما يمثله من خطورة على حياة المواطنين، مع بداية أعياد الربيع، كما تم حظر إقامة الحفلات الشعبية بالمحافظة، وذلك عقب البلاغ الذي قدمه الفنان هاني شاكر بالتزامن مع إقامة حفل المغني الشعبي "حمو بيكا" وإلغاء حفله بمنطقة العجمي.