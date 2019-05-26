الرئيس الفنزويلي يرسل وفدًا للتفاوض مع المعارضة إلى أوسلو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إرسال وفد حكومي إلى أوسلو لعقد مفاوضات مع ممثلي المعارضة الفنزويلية من أجل السلام في بلاده.



وأوضح "مادورو" أن الوفد الحكومي مستعد للعمل من أجل التوافق حول أجندة شاملة والتقدم إلى الأمام للتوصل إلى اتفاقات.



وأعرب "مادورو" عن شكره للحكومة النرويجية على جهودها في تشجيع الحوار. وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، قد أعلن اليوم إرسال مندوبين إلى العاصمة النرويجية أوسلو للقاء ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا.



ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية النرويجية، أمس أن ممثلين عن معسكري مادورو وجوايدو قررا العودة إلى أوسلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا.