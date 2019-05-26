سلاف فواجرجي تستأنف تصوير "خط ساخن" بعد تماثلها للشفاء

استأنفت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسلها الدرامي الجديد "خط ساخن" بعد تعرضها خلال الأيام الماضية لحادث أثناء تصوير أحد مشاهد العمل.



وكانت "فواخرجي" تعرضت لشرخ حاد في اليد، مما اضطرها لوقف تصوير دورها ومنحها إجازة لعدة أيام.



"خط ساخن" يناقش قضية الانتحار، وتجسد "فواخرجي" شخصية "عالية" التي تهتم بحالات المرضى الأكثر عرضة للانتحار وتحاول مساعدتهم، مما يجعلها تتورط في الاتهام بجريمة قتل.



"خط ساخن" يشارك في بطولته كل من حسين فهمى، سلاف فواخرجي، صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، نرمين ماهر، محمود الجابرى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسنى صالح.