"أليس في بلاد العجائب" على مسرح البالون ثاني أيام عيد الفطر

يستعد مسرح البالون بالعجوزة، لاستضافة العرض المسرحي المتميز "أليس في بلاد العجائب"، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويستمر عرضه على مدار شهر يونيو المقبل.



"أليس في بلاد العجائب" من أكثر عروض الأطفال تميزًا، والتي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مؤخرًا على الساحة المسرحية، وحققت خلال ليالي عرضها الفترة الماضية رقمًا قياسيًا من حيث الإيرادات لأول مرة في تاريخ المسرح المصري.



المسرحية مأخوذة عن الرواية الشهيرة للكاتب الإنجليزي لويس كارول، وتحكي عن رحلة "أليس"الفتاة التي سقطت في جحر أرنب، فوجدت نفسها في عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، وبسبب فضولها المستمر تقع في العديد من المشاكل، المسرحية بطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، ومن إخراج محسن رزق، وديكور حازم شبل، ومن إنتاج فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده رئيس البيت.