نائب وزير الخارجية الإيراني يصل مسقط لمناقشة التطورات الإقليمية

وصل نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد إلى سلطنة عمان، وكان في إستقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية.



وناقش عراقجي "التطورات الإقليمية" مع يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير السلطنة المسئول عن الشؤون الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.



وقال بن علوي في وقت سابق هذا الأسبوع إن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان العراق قد عرض اليوم الأحد، الوساطة في حل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تفكك اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.



قدم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم هذا العرض خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع نظيره الإيراني الزائر محمد جواد ظريف.



وقال الحكيم "نحن نحاول المساعدة وأن نكون وسطاء"، مضيفا أن بغداد "ستعمل من أجل التوصل إلى حل مرض" مع التشديد على أن العراق يقف ضد الخطوات الأحادية التي اتخذتها واشنطن.



