الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فكرة المحبة الموجوجة عند الصوفيين تفسر لنا سبب كره الإرهبيين وداعش لأهل التصوف، وحادث مسجد الروضة الذي أسفر عند استشهاد أكثر من 300 صوفي يؤكد عداء داعش للصوفية.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "باب الله" المُذاع على قناة "الغد"، أن الارهابيين يطلبوا شفاعة من مات من أئمة المسلمين، ولهذا السبب يكفرهم الإرهابيين.

وأكد، أن الصوفية هي خط الدفاع الأول في وجه الارهاب، موضحًا أن الصوفيين أهل محبة والإرهابيين أهل كراهية.

وتابع: "مهما هدموا من أضرحة فالأضرحة حاضرة، لأن محبة صاحب الضريح في قلوب وأرواح الناس مش في الحجارة".

وواصل: "الصلاة عند الفقهاء تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وعند الصوفية هي مناجاه قلبية بين العبد والرب، والنظر إلى الله باعتباره معبود صحيح والنظر ‘ليه باعتباه محبوب صحيح أيضًا"، مؤكدا أن الصوفيين أهل المحبة الخالصة.



