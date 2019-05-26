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الأحد 26/مايو/2019 - 03:07 م

إيقاف إطفائيين عن العمل بعد مقتل 22 في حريق بالهند

إيقاف إطفائيين عن
dostor.org/2644118

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد إيقاف اثنين من مسئولي إدارة الإطفاء عن العمل بعد مقتل 21 طالبا ومعلم في حريق مركز تعليمي بولاية جوجارات بغرب البلاد.

وقال ساتيش شارما قائد الشرطة في مدينة سورات إن ملاك المبنى المؤلف من أربعة طوابق، والذي كان يضم المركز التعليمي، ما زالوا هاربين.

وألقت الشرطة القبض على مدير المركز التعليمي.

وقال شارما لرويترز "لا نزال نتحرى.. ما إذا كان هذا المبنى حصل على التصاريح الإنشائية اللازمة وتحديد المسئول في حالة عدم الحصول عليها"، مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ماسا كهربائيا كان وراء اندلاع الحريق.

وقال بي. كيه. باريك قائد الإطفاء في سورات لرويترز إنه في ظل انتقادات عائلات الضحايا، وقولهم إن مسئولي الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق يوم الجمعة بعد نحو 45 دقيقة من اندلاعه، فقد تقرر وقف نائب قائد فرقة الإطفاء وأحد مسئولي الإطفاء عن العمل.

لكن باريك أوضح إن فرقة الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق بعد دقائق من اندلاعه في حين تأخر وصول منصة الإطفاء الهيدروليكية لنحو 15 دقيقة. ولا يوجد سوى ثلاث فقط من تلك المنصات في المدينة.

كانت لقطات تلفزيونية أظهرت أشخاصا يقفزون من الطابق الأعلى بمبنى تاكشاشيلا أو يحاولون الهرب بالنزول عبر النوافذ في حين كان الدخان الكثيف يتصاعد من المبنى.

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