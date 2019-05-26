الأمن العام يفحص 110 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مديرقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن فحص (110) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

