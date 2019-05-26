"التموين": طرح كعك وبسكويت العيد بتخفيضات 20% في المجمعات

قال المهندس هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه سيتم توفير منتجات الكعك والبسكويت وطرحها للمواطنين في منافذ المجمعات الاستهلاكية لشركة الأهرام، ومنافذ الشركة العامة لمخابر القاهرة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، وشركة مطاحن جنوب القاهرة، لافتًا إلى أنه سيتم طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.



وأشار "كامل"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى بدء إنتاج الكعك والبسكويت والغريبة وبيتى فور بالمكسرات والملبن من خلال عبوات زنة كيلو و2 كيلو و3 كيلوجرامات، حسب الطلب من المواطنين، وحسب قدرتهم المالية لتوفير احتياجاتهم خلال عيد الفطر المبارك.



وتابع أن جميع أنواع وأصناف الكعك والبسكويت سيتم توفيرها في الأسواق، لافتًا إلى أن السلع التي تدخل في مستلزمات الانتاج وتشمل الدقيق والسمنة النباتي والسكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية.