صرف منحة عيد الفطر للعاملين بالسكة الحديد اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن إصدار قرار بالموافقة على صرف منحة عيد الفطر بواقع 750 جنيها لكل العاملين بالهيئة، والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، وأنه سيتم الصرف بدءا من اليوم الأحد.



وأضافت هيئة االسكة الحديد، إن المنحة عيد الفطر سيستفيد منها كل العاملين الذين يقترب عددهم من 60 ألف عامل، حيث اعتاد العاملون على صرف هذه المنحة فى الأعياد.



وأكدت الهيئة على أن المنحة تأتي ضمن حرص الدولة على منح العاملين المال في الأعياد، ويصل عدد المنح طوال العام بموجب 4 منح، منها منحة "عيد الفطر وعيد الأضحي، ومولد النبي وبداية العام الدراسى الجديد"، ولفتت الهيئة إلى أن كل العاملين يقومون بصرف المنحة خلال يومين على الأكثر.



