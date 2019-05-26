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رياضة
الأحد 26/مايو/2019 - 03:00 م

فيلاندر: ديوكوفيتش سيتخطى فيدرر ونادال إذا فاز في فرنسا

فيلاندر: ديوكوفيتش
dostor.org/2644105

يملك نوفاك ديوكوفيتش فرصة لتكرار الفوز برباعية متتالية في البطولات الأربع الكبرى في التنس للمرة الثانية في مسيرته اذا توج بلقب فرنسا المفتوحة ويعتقد أسطورة اللعبة ماتس فيلاندر أن هذا سيفوق أي انجاز آخر لرفائيل نادال أو روجر فيدرر.

وقبل ثلاث سنوات كان ديوكوفيتش أول لاعب منذ الأسطورة الاسترالي رود ليفر عام 1969 يحقق الألقاب الأربعة الكبرى على التوالي عندما هزم آندي موراي في نهائي فرنسا المفتوحة.

وتعثرت مسيرة اللاعب الصربي لكنه انتفض في العام الماضي ليحقق ألقاب ويمبلدون وأمريكا ثم حصد هذا العام لقبه رقم 15 في البطولات الكبرى والسابع في أستراليا.

ويحظى الآن بفرصة تكرار الرباعية ويرى فيلاندر، الحاصل على سبعة ألقاب بالبطولات الكبرى، أن تحقيق هذا الانجاز في باريس سيتخطى ما فعله فيدرر (صاحب 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى) ونادال (17 لقبا).

وقال فيلاندر في مقابلة مع رويترز "في معيار الانجازات الهائلة فوز نوفاك بأربعة ألقاب كبرى على التوالي سيكون أكثر انجاز مبهر نشاهده على الإطلاق".

ويُطرح اسم فيدرر ونادال في المناقشات الجدلية دائما بشأن هوية اللاعب الأفضل في التاريخ بينما يحصل ديوكوفيتش على ثناء أقل من الاثنين.

وأضاف "اذا فاز في فرنسا سيقارن فجأة بعظماء اللعبة على الاطلاق.

"سيحقق لقبه 16 في البطولات الكبرى اذا فاز في فرنسا سيبقى لدى فيدرر 20 لقبا وستحدث المقارنات وهذا مذهل".

وتابع "فوز نوفاك هنا أكبر شأنا من حصول نادال على 12 لقبا في فرنسا..لكن اذا فاز رفائيل سيصل إلى لقبه 18 وستزدحم القمة".

وقال فيلاندر إن من "معالم" فرنسا المفتوحة طول مدة تنافس نادال مشيرا إلى أن أي اخفاق محتمل له سيؤثر على اللاعب الإسباني.

وواصل "اعتقد أن الصورة الأوضح بالنسبة لي تتعلق بطول فترة تنافس نادال. أراه يعاني من أجل الفوز في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة..اذا لم يفز ستكون هناك شكوك حول فوزه في العام المقبل.

"اذا فاز نوفاك سيكون الباب مفتوحا أمام حصوله على 20 لقبا في البطولات الكبرى واذا عادل رقم روجر سيُنظر إليه كأفضل لاعب في التاريخ".

ويرى فيلاندر أن نسخة هذا العام مفتوحة بشكل أكبر في ظل وجود أسماء شابة مثل اليوناني ستيفانوس تيتيباس والنمساوي دومينيك تيم والروسي كارين ختشانوف ومواطنه دانييل مدفيديف والتشيلي كريستيان جارين ممن يمكنهم التسبب في مشاكل للأسماء الكبيرة.

وقال: "هناك العديد من الفتية الواعدين ولا أقول إنهم سيهزمون الكبار بالضرورة لكن قد يقلق نوفاك أو رفائيل من المباريات التي قد تجتاز أربع ساعات في الأدوار الأولى.

"أن يلعب رفائيل أو روجر أو نوفاك ضد (جريجور) ميدفيديف أو (كي) نيشيكوري.. يوجد رصيد رائع من المواجهات بينهم لكن اذا لعب رفائيل ضد تيتيباس سيشعر بالتوتر منذ النقطة الأولى.

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