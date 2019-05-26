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رياضة
الأحد 26/مايو/2019 - 02:59 م

تسيتسيباس يتأهل للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة

تسيتسيباس يتأهل للدور
وكالات
dostor.org/2644104

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات "جراند سلام"، بتغلبه على الألماني ماكسيمليان مارتيرير 6 2 و6 2 و7 6 (7 4).

وحقق تسيتسيباس الفوز على منافسه المصنف 110 على العالم في ساعة و48 دقيقة، وسجل تطورا ملحوظا هذا الموسم، وتغلب على روجيه فيدرر وهو في طريقه للدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، كما فاز بلقب بطولة إشتوريل التي أقيمت على الملاعب الرملية، وتغلب على رافايل نادال، في الدور قبل النهائي ببطولة مدريد قبل أن يخسر النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، كما وصل للدور قبل النهائي في بطولة روما.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور الثاني مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الهندي براينش جونيسواران والبوليفي هوجو ديلين.

كان الكرواتي مارين سيليتش تغلب على الإيطالي توماس فابيانو 6 3 و7 5 و6 1،اليوم، في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وحجز مقعده في الدور الثاني، منتظرا الفائز من المباراة التي تجمع بين الصربي يانكو تيبساريفيتش، والبلغاري جريجور ديميتروف.

وفاز النرويجي كاسبر رود على إرنستس جولبيس من إستونيا 6 2 و7 6 (7 2) و6 صفر، ويلتقي في الدور الثاني مع الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي تغلب على بابلو أندوخار 6 7 (3 7) و6 4 و6 4 و6 .2

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