المحكمة تشاهد "مذبحة بشرية" ضمن أحراز "تنظيم ولاية سيناء"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، فض أحراز قضية تنظيم "ولاية سيناء"، المتهم فيها 44 مُتهمًا، مستكملة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم "سامح القناوي".



ظهر من بين المعروض فيديو بشع، يتصدره بشكل دائم شعار "داعش" ذات الراية السوداء، ومُدون عليه ولاية سيناء، ضم المقطع أشخاص دون أن يتضح هويتهم، وهم يقومون بالحديث، ثم يأخذهم آخرون ليتم ذبحهم أمام الكاميرات التي وثقت بشاعة ما اقترفوه، وعقب نهاية الذبح يقومون بفصل الرأس عن الجسد قبل أن يضعوا تلك الرؤوس على أجساد أصحابها، التي يسيل منها الدم بلا رحمة، وبدا حرص القائمون على إعداد الفيديو على أن يكون مُصاحبًا لمقاطع القتل أناشيد حماسية، وشمل العرض فيديو يظهر فيه شخص يقول: "والله ما رأينا راحة إلا في داعش".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر، تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو اليها.