رئيس وزراء الدنمارك يصوت لصالح نجله في انتخابات البرلمان الأوروبي

ذكر رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، اليوم الأحد أنه صوت لصالح نجله، بيرجور، في انتخابات البرلمان الأوروبي.



وقال راسموسن، وعلى وجهه ابتسامة لقناة "تي.في2" الدنماركية التليفزيونية بعد أن صوت مع أفراد آخرين من أسرته في العاصمة كوبنهاجن: "إنه اقتراع سري، لكني أعتقد أنه ستحدث ضجة إذا لم يحصل بيرجور على خمسة أصوات في مركز الاقتراع هذا".



ويخوض بيرجور لوك راسموسين 29 عامًا الانتخابات مرشحًا عن الحزب الليبرالي، بيمين الوسط، بزعامة الأب.



ومن المتوقع أن يحصل الحزب الليبرالي على ثلاثة من 13 مقعدًا للدنمارك في البرلمان الأوروبي، أي أكثر بمقعد واحد مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2014.