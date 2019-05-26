السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص ممن كانوا يشاركون في جلسة لممارسة رياضة "اليوجا"، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وخارجها.



وألقت السلطات الإيرانية القبض على 30 شخصا في منزل خاص بمدينة جرجان شمالي إيران، حيث كانوا يشاركون على ما يبدو في فصل مختلط لممارسة "اليوجا".



وقال المسئول بوزارة العدل الإيرانية، مسعود سليماني، إن المدرب الذي اعتقلته السلطات أيضا ليس لديه ترخيص لتشغيل الفصل الرياضي، وأعلن عن الحادثة عبر حسابه في "إنستجرام".



وأوضح سليماني أن المشاركين في التمارين كانوا يرتدون "ملابس غير مناسبة"، وكانوا "يتصرفون بشكل غير لائق"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.



وأشار المسئول إلى أن قوات الأمن كانت تراقب المكان قبل عملية الاعتقال، ولا تسمح السلطات الإيرانية بأي أنشطة رياضية مختلطة، كما تحظر تدريس "اليوجا" على مستوى البلاد.



وتسببت القصة في إثارة ضجة واسعة عبر الإنترنت، وأصبحت موضوعا رئيسيا للنقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت ردود الفعل بين منتقد وساخر من تصرفات السلطات الإيرانية.



وقال أحد المغردين على موقع "تويتر"، إن "المؤسسة التي تجد أن اليوجا ضارة، لا تحتاج إلى سفينة حربية أميركية مثل إبراهام لنكولن لإنهاء وجودها".



وأشار آخرون إلى أنهم ألغوا خططهم للتسجيل في دروس لليوجا بعد الاعتقالات في جرجان.