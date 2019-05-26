تدريب 208 أطباء على جراحات العيون بجامعة الإسكندرية

نظم قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورشة عمل لتدريب 208 من شباب الأطباء على المهارات الأساسية والمتقدمة لجراحات العيون، استمرت لمدة تسعة أيام، تحت إشراف الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتور أحمد المصري رئيس قسم العيون بكلية الطب.



يأتي ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، مع أوركيديا للصناعات الدوائية ومحافظة الاسكندرية، ضمن منظومة المسئولية المجتمعية التي يتبناها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية.



وتم التدريب خلالها على أيدي عدد من أساتذة قسم طب وجراحة العيون قاموا بتقديم محاضرات نظرية وتدريب عملي على المهارات الجراحية لـ٤٠ طبيب على عمليات إزالة المياه البيضاء، و٨ أطباء على جراحة زرع القرنية الجزئي، و١٦٠ طبيب على تقنيات تصحيح عيوب الإبصار بالليزك باستخدام عيون صناعية تحاكي العين البشرية في الأبعاد وسمك القرنية، وتم إحداث بعض التأثيرات بها لتطابق أمراض العيون الحقيقية من خلال معمل متنقل "wet lab" يضم جميع الإمكانيات الموجودة داخل حجرة العمليات.