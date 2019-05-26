رونالدو يحقق أسوأ أرقامه التهديفية في الـ10 سنوات الأخيرة

تراجعت القوة التهديفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم بشكل ملحوظ، بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد الإسباني الذي سجل معه سلسلة تهديفية مميزة.



وذكر موقع البرنابيو، أن رونالدو حقق أسوأ معدل تهديفي على مدار السنوات الماضية بتسجيله 21 هدفا في الدوري الإيطالي مع السيدة العجوز.



وأشار الموقع إلى أن أسوأ رصيد تهديفي لرونالدو مع ريال مدريد هو 25 هدفا سجلها في موسم 2016-2017، فيما تظل أعظم أرقامه في موسم 2014-2015 عندما سجل 48 هدفا، وفي موسم 2011-2012 عندما سجل 46 هدفا.



ولكن اعتبارا من موسم 2015-2016 سجل النجم البرتغالي 35 هدفا، ثم انخفض معدله التهديفي على مدار الثلاث سنوات الماضية لينتهي به المطاف في ريال مدريد بآخر موسم مسجلا 26 هدفا، ولكنه تراجع هذا الموسم مع يوفنتوس مسجلا 21 هدفا.