محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.11%

اعتمد محافظ كفر الشيخ إسماعيل طه نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 82.11%.



وقال المُحافظ، في بيان اليوم الأحد: "إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 52 ألفًا و333 طالب وطالبة، تغيب منهم 714 طالبًا وطالبة، في حين حضر منهم الامتحانات 51 ألفًا و619 طالبًا وطالبة، نجح منهم 42 ألفًا و385 طالبًا وطالبة".



وأضاف: "أما الإعدادية المهنية فتقدم لها 1259 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 114 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1145 طالبًا وطالبة، نجح منهم 1122 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 97.99%".



ومن جهتها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، "إن عدد الحاصلين على الدرجات النهائية بلغ 24 طالبًا وطالبة، موضحة أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاء كالتالي: (بيلا، فوه، شرق كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، غرب كفر الشيخ، سيدي سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم وبرج البرلس)".