القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
محافظات
الأحد 26/مايو/2019 - 02:52 م

لأول مرة بجامعة سوهاج إنشاء مركز لتعليم الحرف اليدوية

لأول مرة بجامعة سوهاج
محمود عبد العال
dostor.org/2644092

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنشاء مركز للحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تحت إشراف عميد كلية الآثار الدكتور عبدالناصر يسن، والدكتور محمد معروف وكيل الكلية لخدمة المجتمع، كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة، لخدمة المجتمع المحلي، وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين.

وقال "عزيز" إن الهدف من إنشاء المركز تكمن في تحقيق عدة مزايا منها تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب محافظة سوهاج، تسجيل الحرف التراثية بالمحافظة وتوثيقها، عقد ورش عمل للتدريب على الصناعات النسيجية والخشبية والفخارية والزجاجية، تنظيم المعارض الفنية للمشغولات اليدوية العادية والمتخصصة داخل وخارج الجامعة، إعداد كتالوج مصور عن الحرف والصناعات التراثية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة ريهام محمد علي، مدرس مساعد بقسم الترميم ومنسق عام الوحدة، أن أولى الدورات التدريبية التي ستعقد بالمركز ستبدأ عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن التدريب متاح لجميع فئات المجتمع من الجنسين ودون التقيد بالسن أو المؤهل أو سنة التخرج بمقابل اشتراك مادي لكل دورة حسب نوعها وتخصصها والمواد المستخدمة فيها، وذكرت أن المركز سيقدم عددًا من الدورات منها عمل تابلوهات الصرما، النحت، حفر وتشكيل الخشب والتللي.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تخصيص مقر المركز بالطابق الأول للمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم للتسهيل على المتدربين في الحصول على دوراتهم.

لأول مرة بجامعة سوهاج إنشاء مركز لتعليم الحرف اليدوية
اقرأ أيضًا
منذ 10 شهر

بالصور.. متحف سوهاج القومى يستقبل المواطنين في أول يوم عمله

منذ سنة

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ سنة و نصف

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

الآن

ترقية الشهيدين ماجد صبري ومحمد صلاح

ضبط مسؤولة استولت على مليون جنيه

الأمن العام يكشف لغز مقتل تاجر فحم "عربي" في الإسكندرية

القضاء الإداري يرفض وقف برنامج "رامز في الشلال"

ads
ads
الأكثر قراءة

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

فرصة ذهبية لليفربول للتعاقد مع نبيل فقير

فيلاندر: ديوكوفيتش سيتخطى فيدرر ونادال إذا فاز في فرنسا

تسيتسيباس يتأهل للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

الرئيس نيوز

بعد زيارة القاهرة.. رئيس المجلس الانتقالي في السودان يتجه إلى الإمارات

خريطة المتصالحين من رموز مبارك مع الدولة في قضايا "المال العام والكسب غير المشروع"

وزير الداخلية يصدر قرارًا بترقية اثنين من شهداء الشرطة في سيناء

سفيرنا فى إثيوبيا: عام الرئاسة المصرية يشهد نقلة نوعية فى التكامل الإفريقى

خاص.. ما وراء زيارة "البرهان" الأولى إلى القاهرة؟

كشكول

طلاب الأزهر عن "المنطق": مش عارفين سهل ولا صعب

وفاة طالبة وإغماء أخرى بامتحانات "دراسات تفهنا"

الأعلى للأزهر يوافق على برنامج لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

"المحرصاوي" يتفقد امتحانات كليتي التجارة وتربية بنين القاهرة

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأمصار

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل الإمارات

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري اليوم

وفاة عشرة وإصابة 19 اثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين

ترامب يحث رجال الأعمال اليابانيين على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والمصليين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

تعرف على الطريقة الأمثل لحقن الأنسولين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎