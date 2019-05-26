القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
رياضة
الأحد 26/مايو/2019 - 02:52 م

"كاف" يشيد بطارق حامد قبل إياب نهائى الكونفيدرالية

كاف يشيد بطارق حامد
أ ش أ
dostor.org/2644091

نشر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقريرا خاصا،اليوم الأحد، عن طارق حامد، نجم خط وسط الزمالك، قبل مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وأشاد خلاله بالنجم المصري الدولي ووصفه بأنه "قلب أسد" الزمالك.

وذكر موقع الكاف في تقريره أن وجود طارق حامد في وسط الملعب يرسل رسائل تطمينية لجماهير الفرسان البيض، بينما يصدر مناخًا عدائيًا للمنافسين، مضيفا "قوته وشراسته واحدة من العوامل الرئيسية وراء نجاح الزمالك مؤخرًا على الصعيد القاري، ووجوده دائمًا ما يكون مهمًا للفريق ذو القميص الأبيض".

وأضاف الموقع أن طارق حامد، أو "قلب الأسد" كما تحب جماهير الزمالك أن تلقبه هو واحد من أهم أسلحة الفرسان البيض في سعيهم وراء حصد لقب كأس الكونفيدرالية هذا الموسم، مشيرا إلى أن الزمالك، عملاق القاهرة، يستقبل ضيفه المغربي نهضة بركان اليوم الأحد بالإسكندرية في مباراة إياب النهائي.

وتناول موقع الاتحاد الإفريقي مسيرة طارق حامد، مشيرا إلى أن اللاعب ولد في القاهرة وبدأ مشواره ناشئًا في فريق "طلائع الجيش"، وفي 2010 انتقل لفريق "سموحة"، وأسهم في أن ينهي الفريق الصاعد حديثًا كوصيف لبطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر موسم 2013-14، ليخطف بصر كبار الكرة المصرية في هذا الوقت، ووقع بعدها لينضم للزمالك في سبتمبر 2014.

وأضاف موقع كاف أنه منذ التحاقه بالفرسان البيض، لعب دورًا رئيسيًا في وسط ملعب الزمالك الدفاعي، وبالرغم من أن البعض يعتبره عنيفًا إلا أنه خطف قلوب محبي الزمالك بعزيمته وعمله الشاق.

لاعب الوسط ذو الـ30 عامًا حقق خمسة ألقاب مع الزمالك: لقب للدوري المصري الممتاز، ثلاثة ألقاب لكأس مصر ولقب لكأس السوبر المصري. وأصبح لاعبًا أساسيًا في منتخب مصر، ارتدى قميص الفراعنة في 32 مباراة دولية، كما كان ضمن تشكيلة مصر التي شاركت في كأس العالم 2018 الصيف الماضي في روسيا.

و أكد التقرير أنه في الطريق للنهائي المنتظر، سيكون "حامد" كالعادة أحد أهم المفاتيح التي تنتظرها جماهير الزمالك لمساعدة الفريق على التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه. "قلب الأسد" الذي يحمل الرقم 3 على ظهره سيكون اللاعب الجدير بالمتابعة في برج العرب.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

ترقية الشهيدين ماجد صبري ومحمد صلاح

ضبط مسؤولة استولت على مليون جنيه

الأمن العام يكشف لغز مقتل تاجر فحم "عربي" في الإسكندرية

القضاء الإداري يرفض وقف برنامج "رامز في الشلال"

ads
ads
الأكثر قراءة

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

ألبومات الصور

رئيس جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطارالجماعي للطلاب

محافظ البحيرة يمنح المتميزين في النظافة شهادات تقدير

سحر لطفي: تطوير حديقة 30 يونيو ورفع كفاءة متنزهات مصيف جمصة

محافظ كفر الشيخ يتابع سير أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة

رياضة

فرصة ذهبية لليفربول للتعاقد مع نبيل فقير

فيلاندر: ديوكوفيتش سيتخطى فيدرر ونادال إذا فاز في فرنسا

تسيتسيباس يتأهل للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الباز يكشف: لماذا يكره تنظيم داعش أهل التصوف؟ (فيديو)

ميلنر يكشف "الكلمة" التي أهانه بها ميسي في دوري الأبطال

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

الرئيس نيوز

بعد زيارة القاهرة.. رئيس المجلس الانتقالي في السودان يتجه إلى الإمارات

خريطة المتصالحين من رموز مبارك مع الدولة في قضايا "المال العام والكسب غير المشروع"

وزير الداخلية يصدر قرارًا بترقية اثنين من شهداء الشرطة في سيناء

سفيرنا فى إثيوبيا: عام الرئاسة المصرية يشهد نقلة نوعية فى التكامل الإفريقى

خاص.. ما وراء زيارة "البرهان" الأولى إلى القاهرة؟

كشكول

طلاب الأزهر عن "المنطق": مش عارفين سهل ولا صعب

وفاة طالبة وإغماء أخرى بامتحانات "دراسات تفهنا"

الأعلى للأزهر يوافق على برنامج لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

"المحرصاوي" يتفقد امتحانات كليتي التجارة وتربية بنين القاهرة

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأمصار

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يصل الإمارات

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري اليوم

وفاة عشرة وإصابة 19 اثر تسرب للغاز في سفينة شحن بالصين

ترامب يحث رجال الأعمال اليابانيين على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والمصليين

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

تعرف على الطريقة الأمثل لحقن الأنسولين

الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎